Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM Введение персональных западных санкций следует считать наградой за службу Родине. Об этом глава Бурятии Алексей Цыденов заявил 27 апреля в интервью РИА Новости.

Алексей Цыденов Egov-buryatia.ru

Цыденова спросили, не боится ли он попасть санкционные списки, которые постоянно расширяются. «Я жду», — ответил глава региона.

«Тут же попал под санкции — считай, тебя наградили за службу Родине. Так что точно не боюсь», — пояснил Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии выступил за прямые выборы руководителей регионов. По его словам, избрание означает доверие, кроме того, именно голоса избирателей обеспечивают власти наивысшую легитимность.

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