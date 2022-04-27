Канберра, , 08:15 — REGNUM Уровень базовой инфляции достиг к марту текущего года максимального значения за последние 22 года в Австралии. Об этом сообщается 27 апреля в заявлении государственного бюро статистики страны.

Австралия

По данным бюро статистики, уровень инфляции в Австралии к марту 2022 года достиг 5,1%. Это максимальный уровень за последние 22 года. При этом уровень общей инфляции в стране составляет 3,5%, но по прогнозам министерства финансов уровень инфляции до конца текущего года может возрасти до 4,25%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Австралии предупредили о росте цен на продукты питания. По прогнозам экономистов, рост цен на продовольствие «в среднем будет оцениваться в однозначных цифрах» во второй половине 2022 финансового года. Рост цен объясняется возрастанием затрат на цепочку поставок в связи с пандемией, возрастанием цен на энергоносители и увеличением потребления продуктов жителями страны вне дома.