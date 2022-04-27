Москва, 27 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 26 апреля нефть марки Brent подорожала на 2,68%, до $105,25. Нефтяной рынок находился под давлением несколько недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Давление происходит на фоне опасений рынка по поводу спроса на нефть в Китае, где продолжают действовать локдауны, вызванные вспышкой коронавируса. Дополнительное давление на рынок продолжает исходить от укрепления доллара США на глобальном валютном рынке.

Участники рынка успокоились по поводу Китая. На рынке началась восходящая коррекция. Рынок ждет данных о запасах топлива в США и оценивает ситуацию с коронавирусом в Китае.

По данным Американского института нефти (API) недельные запасы сырой нефти в США сократились на 4,780 млн баррелей.

Официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выйдут вечером. Эксперты ожидают увеличения запасов на 2,2 млн баррелей.

Сегодня, 27 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе по $105,76. Трейдеры ожидают отчета от минэнерго США и свежих новостей из Китая по локдаунам.

Поскольку покупатели смогли отбиться от уровня $100, то они сейчас опять собираются тестировать $108,90. Ключевая поддержка остается на уровне $97,50 за баррель.

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