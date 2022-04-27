Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM В Бурятии будет разработана целевая программа реабилитации для участников спецоперации на Украине. Такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, программа должна предусмотреть как медицинскую реабилитацию, так и оказание социально-психологической помощи, а также санаторно-курортное лечение.

«Раненым военнослужащим должно быть обеспечено медицинское и социально-психологическое сопровождение, а не раненым — социально-психологическая помощь», — отметил глава региона.

Эти меры будут реализовываться дополнительно к программе медицинской реабилитации, которую проводят госпитали Минобороны России.