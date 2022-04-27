Магнитогорск, Челябинская область, , 08:13 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Кубок Гагарина Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Константин Окулов, Максим Соркин и защитник Клас Дальбек. У «Металлурга» отличились форварды Максим Карпов и Егор Коробкин.

Таким образом, ЦСКА сократил отставание в серии – 2:3. Следующий матч финальной серии плей-офф КХЛ пройдёт 28 апреля в Москве.