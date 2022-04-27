Дамаск, , 08:11 — REGNUM Системы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля и сбили большинство ракет, сообщает 27 апреля министерство обороны республики.

ПВО. Сирия Mil.ru

«Наши средства ПВО отразили вражеские ракеты и сбили большинство из них», — сообщили в минобороны Сирии.

По данным ведомства, сейчас проводится оценка возможного ущерба от атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четверо военнослужащих погибли в результате воздушной атаки по окрестностям сирийской столицы Дамаска, которую совершили израильские самолеты.

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