Тбилиси, 27 апреля 2022, 08:11 — REGNUM Грузия, продолжая торговать с Россией, не делает ничего аморального. Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
Kmu.gov.ua

Он прокомментировал обнародованную аудиозапись, на которой якобы идёт деловой разговор основателя «Мечты» и крупнейшего в Грузии бизнесмена Бидзины Иванишвили с находящимся под санкциями российским крупным предпринимателем Владимиром Евтушенковым.

«Напомню, та же Украина сохраняет определенные торговые связи с РФ. Например, Украина получает газ из России, — отметил Кобахидзе. — Исходя из этого, в том, что Грузия сохраняет торговые отношения, нет ничего противозаконного и аморального».

Лидер партии отметил, что Грузия не переправляет российские товары в другие страны, а приобретает для внутреннего пользования. Грузия не разрывала торговые отношения с Россией и не вводила санкции.

Стоит отметить, что Россия традиционно входит в тройку крупнейших торговых партнёров Грузии. В 2021 году товарооборот между странами составил более $ 1,6 млрд.