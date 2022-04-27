Тбилиси, 27 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Грузия, продолжая торговать с Россией, не делает ничего аморального. Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал обнародованную аудиозапись, на которой якобы идёт деловой разговор основателя «Мечты» и крупнейшего в Грузии бизнесмена Бидзины Иванишвили с находящимся под санкциями российским крупным предпринимателем Владимиром Евтушенковым.

«Напомню, та же Украина сохраняет определенные торговые связи с РФ. Например, Украина получает газ из России, — отметил Кобахидзе. — Исходя из этого, в том, что Грузия сохраняет торговые отношения, нет ничего противозаконного и аморального».

Лидер партии отметил, что Грузия не переправляет российские товары в другие страны, а приобретает для внутреннего пользования. Грузия не разрывала торговые отношения с Россией и не вводила санкции.

Стоит отметить, что Россия традиционно входит в тройку крупнейших торговых партнёров Грузии. В 2021 году товарооборот между странами составил более $ 1,6 млрд.