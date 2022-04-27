Сеул, 27 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В феврале 2022 года в Южной Корее на свет появились 20 654 младенцев, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Новорожденный

Согласно опубликованным данным, это самый низкий февральский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Число смертей, напротив, увеличилось на 22,7%, до 29 189 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 15 308 браков, что на 2,2% больше, чем в феврале прошлого года. Число разводов, напротив, сократилось на 8%, до 7136 случаев.

Эксперты отмечают, что число браков сократилось из-за пандемии коронавируса.