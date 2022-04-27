Уфа, 27 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Башкирии намерены внести изменения в региональный закон о государственных наградах. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Admoblkaluga.ru Многодетная семья Соболевых

Сообщается, что законопроектом предлагается расширить категорию лиц, представляемых к награждению медалью «Родительская доблесть».

«В нее планируется включить родителей, воспитывающих либо уже воспитавших семерых и более детей, а также опекунов, попечителей, в том числе приемных родителей и патронатных воспитателей, принявших на воспитание в семью семерых и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что с учетом изменений в регионе будет четыре категории граждан, которых могут представить к награде:

1. родители, попечители, опекуны, воспитывающие детей, которые принесли славу Башкирии, совершили подвиг по спасению человеческой жизни, по охране законности, правопорядка и безопасности, проявили героизм при исполнении служебных обязанностей либо имеют особые достижения в творческой, научной, спортивной или другой общественно значимой работе;

2. попечители, опекуны (включая приемных родителей, патронатных воспитателей), которые приняли на воспитание в семью семерых и более несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот;

3. усыновители трех и более детей-инвалидов;

4. родители, которые воспитывают либо воспитали семерых и более детей.

«Достойное воспитание семерых и более детей – это большой труд, который заслуживает почета и поощрения», — подчеркнул Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медаль «Родительская доблесть» была учреждена в Башкирии в 2014 году. Каждый год в регионе этой награды удостаиваются десять семей. Награждаемые медалью «Родительская доблесть» получают премию в размере 100 тысяч рублей (не облагается налогом на доходы физических лиц в размере 13% и выплачивается в полном объеме).