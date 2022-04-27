Москва, 27 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Российский рубль 26 апреля открылся ростом, укрепившись до 72,06 руб. по отношению к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

rotkevichkonstantin Рубли

В начале основной торговой сессии нацвалюта получала поддержку от продаж экспортной валютной выручки.

К закрытию торгов рубль сдал позиции доллару США, сохранив прибыль против единой валюты и британского фунта.

По итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,55%, до 73,52 руб., пара фунт/рубль снизилась на 5,04%, до 94,10 руб., пара евро/рубль — на 0,42%, до 76,83 руб.

Американский доллар резко вырос до нового двухлетнего максимума, а евро достиг самого низкого уровня с марта 2020 года.

Это произошло на фоне опасений по поводу экономических последствий карантина в Китае из-за COVID-19 и ожидания агрессивных повышений процентной ставки ФРС США.

Сообщения о том, что Газпром прекращает поставки газа в Польшу и в Болгарию с 27 апреля, усилили давление на внутренний валютный рынок в конце сессии.

Сегодня, 27 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе по $105,76. Участники российского рынка ожидают решения по ключевой ставке 29 апреля.

Прогнозируется, что Банк России снизит ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, для поддержки экономики.

Зона 71 — 72 руб. является сильной поддержкой для доллара. Она привлекает многих трейдеров на фоне геополитической неопределенности и высоких экономических рисков. На сегодня ожидается торговля в ценовом диапазоне 72,00 — 74,80 руб.