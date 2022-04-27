Белгород, 27 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. За прошедшую ночь в Белгороде разрушения не зафиксированы. Об этом 27 апреля сообщил мэр города Антон Иванов.

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Он отметил, что утром многие жители города проснулись от громких звуков.

«С 4 часов держу связь с дежурными службами. Никаких сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде нет», — заявил он в своём телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью на складе боеприпасов в селе Старая Нелидовка в Головинском районе региона произошёл взрыв. Открытое горение было ликвидировано. Пострадавших среди гражданских лиц нет, повреждений жилых зданий не зарегистрировано.

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