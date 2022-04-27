Тель-Авив, Израиль, 27 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Контртеррористическую операцию в одном из крупных городов Палестины — Дженине — на Западном берегу реки Иордан начала армия обороны Израиля. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба израильской армии.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

«В последние несколько часов солдаты Армии обороны Израиля осуществляют контртеррористическую деятельность в городе Дженин», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 апреля палестинские радикалы совершили с территории сектора Газа ракетную атаку по Израилю.