Курск, 27 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Курской области ночью 27 апреля сработала система ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«Сегодня ночью, в 2:45 (совпадает с мск), многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что жертв и разрушений нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Белгородской области. Губернатор региона Сергей Гладков уточнил, что произошло возгорание на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

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