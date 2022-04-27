27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Нападение на Приднестровье организовали киевские власти, за спиной которых стоят США. Об этом пишут в соцсетях итальянцы, комментируя теракты в Тирасполе.

Владимир Бадмаев, , 10:01 — REGNUM Нападение на Приднестровье является попыткой расширить географию войны, чтобы ещё больше ослабить Россию. Об этом пишут пользователи соцсетей в Италии, комментируя взрывы в Тирасполе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На старт! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Утром следующего дня взрывы прогремели на территории радиотелецентра. Пострадавших в результате терактов нет.

Подробнее: В атаках на Тирасполь подозревают «лиц с Украины»

«Украинские террористы, посланные Зеленским, разбомбили дворец министерства безопасности Приднестровья в Тирасполе», — прокомментировал оппозиционный итальянский политик Микеланджело Триподи.

«Странно, что НАТО ещё не обвинили в нападении Россию», — заметил Луиджи В.

«Кто их пропустил через границу? Тот самый, кто продолжает просить у нас оружие. Скоро и на нас нападут тем же оружием, которое мы предоставили», — заявила Моника С.

«Возможно, бомбили с использованием оружия, присланного нами», — предположил Антонино Б.

«Проклятые НАТО и США! Это они, отправляя оружие, раздувают конфликт», — считает Фернандо Ф.

«Ими управляют американцы. Осторожнее, ведь они ищут повод поджечь ещё одну войну, чтобы НАТО могло напасть на русских», — рассуждает Энрика К.

Солдаты НАТО Daniel Cole

«Короче говоря, они действительно делают всё для того, чтобы войну вела уже не только Украина, но и вся Европа!» — выразила опасения Элизабетта Б.

«Сценарий 1939 года повторяется», — полагает Даниель М.

«Просто интересно, почему Путин до сих пор не разбомбил украинский парламент и штаб правительства?» — задаётся вопросом Пио де А.

«Американцы провоцируют, они хотят войны, чтобы заработать и ослабить Европу. Если бы они действительно хотели мира, то он бы уже был. Путин ошибся, но и украинский президент виноват не меньше», — считает Джузеппе П.

«Больше никакого оружия! Остановите это, война — это безумие! Вместо военных должны работать дипломаты! Заключите договор прямо сейчас!» — потребовала Эуджения М.

«Разве мы не должны сейчас осудить этот инцидент? Разве не говорили, что Украина защищает только свои границы? Теперь оружие, которое мы им посылаем, используется для нападения на другую страну? Даже если она пророссийская», — пишет Серджио К.

Читайте также:

«НАТО — источник всех войн»: в Италии согласились с заявлением Кремля

Общественное мнение в Италии — от нейтралитета к антиукраинским настроениям