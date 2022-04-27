Ясиноватая, ДНР, , 08:00 — REGNUM Киевские боевики подвергли обстрелу с применением артиллерии город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 07:03 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданка Кубы Габриэла Доминос, приехавшая из Мариуполя, намерена получить статус временного убежища на территории России.