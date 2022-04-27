Тель-Авив, Израиль, 27 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Контртеррористическую операцию в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан проводят израильские вооруженные силы, 27 апреля сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС и армия Израиля

В сообщении отмечается, что она длится уже несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля израильская армия объявила о задержании 12 человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.