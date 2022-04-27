Чита, 27 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Забайкалье ситуация по распространению коронавируса продолжает оставаться напряжённой, поэтому в предстоящие майские праздники масочный режим, дистанция и дезинфекция не будут отменять. Подробности с заседания оперштаба 27 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM На празднике

«Недельный показатель заболеваемости в регионе пока более чем в два раза превышает показатель прошлого года. Заболеваемость на сегодня составляет в среднем 36-40 случаев в день. При этом в прошлом году действовали ограничения в отношении многих хозяйствующих субъектов. Сейчас практически все ограничительные мероприятия уже завершены, сохраняются только масочный режим, дистанция, дезинфекция», — пояснила вице-премьер регионального правительства Инна Щеглова.

По её словам, в ближайшее время уже начнутся летняя оздоровительная кампания, майские праздники – 1 мая, 9 мая, День города с участием большого количества людей.

«Мы сегодня обсудили все эти вопросы и сошлись во мнении, что сейчас еще преждевременно отменять масочный режим. Этот вопрос мы оставили до рассмотрения на следующем заседании оперативного штаба», — сказала Инна Щеглова.

Как сообщало ИА, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: на 27 апреля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 971 (+39 за минувшие сутки).

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