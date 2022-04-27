27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии согласились со словами Сергея Лаврова о том, что НАТО фактически ведёт против России прокси-войну на Украине

Владимир Бадмаев, , 10:01 — REGNUM Североатлантический альянс фактически начал против России прокси-войну, поставляя вооружение киевскому режиму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, западное оружие на Украине станет законной целью Вооружённых сил России. При этом поставки вооружения, по мнению министра, являются ещё одним примером нечистоплотности США в вопросах международного права.

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Пользователи соцсетей в Италии в большинстве своём согласились с мнением Лаврова. Простые итальянцы опасаются также, что Вашингтон попытается вовлечь в войну с Москвой и европейские страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проблема в том, что США воюют с Россией не на своей территории! С ней борются в Европе. Для этого они заполонили Италию американскими базами и натовским оружием», — прокомментировал Паоло Т.

«Для НАТО ещё одна война не имеет значения, поскольку Байден даже не понимает разницы», — считает Лаура М.

«Сегодня на американской базе Рамштайн в Германии США собрали 40 стран, в том числе Украину, чтобы объявить о войне, целью которой является поражение России. НАТО находится в состоянии войны, НАТО воюет, и уже даже не скрывает этого! США заявили, что задействуют для этого свою национальную промышленность (вдумайтесь!), а Германия пришлет танки (которые нельзя назвать оборонительным оружием). НАТО начинает массированную и скоординированную атаку на Россию на территории Украины с целью, как заявил Остин, окончательно ослабить Россию. Мы уверены, что это началось из-за вторжения России на Украину, а не из-за чего-то большего?» — спрашивает Карло Р.

«Война, по-моему, уже началась, хотя пока мы воюем на украинской земле. Западные и российские ресурсы сталкиваются на этой территории. Вопрос лишь времени, когда другие участники ввяжутся непосредственно в бои. Нападения на российскую землю уже давно начались», — рассуждает Джанпьеро П.

Учения НАТО. Высадка десанта Фото посольства США в Литве

«Опосредованная война между НАТО и Россией идёт с 2014 года», — отметил Дамиано К.

«Не знаю, как вам, а мне становится всё страшнее и страшнее. И тот факт, что многие, слишком многие не понимают опасности ситуации, беспокоит меня больше всего», — поделился Джованни М.

«Спасибо НАТО и США за то, что подвергли нас серьёзной опасности», — иронично поблагодарила руководство альянса Эмануэла М.

«Он прав… и поставки огромного количества оружия — это точно не приглашение к диалогу и поиск дипломатического решения», — считает Джанлука Ш.

«США через НАТО шантажируют другие народы, которые из-за членства в этой организации могут быть втянуты в войну ради американского эгоизма и жадности. Поэтому НАТО больше не имеет смысла существовать и его роспуск необходим», — заключил Роберто А.

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