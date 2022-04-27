Биробиджан, , 08:04 — REGNUM Индустриальный парк «Шалом» зарегистрирован в Еврейской автономной области. В нём намерены создать биомедицинский кластер и условия для инвесторов, сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ от региона Александр Петров.

ТОР Tramis.ru

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«С руководителем Инвестиционного агентства ЕАО Михаилом Юркиным обсудили рабочие вопросы реализации проекта по созданию Биомедицинского кластера в технопарке, а также условий для проектов потенциальных инвесторов», — рассказал он.

До конца мая будет подана заявка на создание ТОР, будут решены вопросы по земельному участку для неё. В июне инвесторы уже смогут готовить площадки. Александр Петров уверен, что благодаря ТОР и индустриальному парку в ЕАО появятся новые рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии с 2016 года действует ТОР «Амуро-Хинганская». Её резиденты вложили в реализацию своих проектов более 1,8 млрд рублей.