Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Запасы вооружений в Соединенных Штатах могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставлять оружие Киеву. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их мнению, Вашингтон привел в «состояние готовности» около трети имеющихся запасов. При этом Пентагон еще не заключал контактов на восполнение запасов оружия и боеприпасов. В частности, США уже поставили киевскому режиму около четверти всех запасов переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

В связи с этим эксперты предполагают, что такими темпами США могут остаться без запасов. По их мнению, это представляет серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов.