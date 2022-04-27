Вашингтон, 27 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Запасы вооружений в Соединенных Штатах могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставлять оружие Киеву. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По их мнению, Вашингтон привел в «состояние готовности» около трети имеющихся запасов. При этом Пентагон еще не заключал контрактов на восполнение запасов оружия и боеприпасов. В частности, США уже поставили киевскому режиму около четверти всех запасов переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

В связи с этим эксперты предполагают, что такими темпами США могут остаться без запасов. По их мнению, это представляет серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов.