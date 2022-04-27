Владивосток, , 07:58 — REGNUM Во Владивостоке в честь 150-летия со дня рождения знаменитого исследователя и писателя Владимира Арсеньева установят осенью памятник. Его подарит Центр «Амурский тигр», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Лекция о В.К. Арсеньеве в павильоне Приморского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Читайте также: Во Владивостоке обустроят новую набережную имени Арсеньева

Скульптура уже готова и скоро её доставят во Владивосток.

«Специалисты предложили для памятника легендарному ученому площадку на сопке в районе транспортного кольца и пешеходного перехода на фуникулере. Здесь есть хорошая возможность обустроить сквер, создать ландшафтную композицию с использованием таежных растений, дополнить другими элементами дизайна. Арсеньев будет смотреть на бухту Золотой Рог и Золотой мост. Фигура на высоком постаменте будет видна из разных точек города», — пояснил мэр Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке комиссия по городской топонимике приняла решение присвоить новому общественному пространству на Второй Речке имя Арсеньева — это будет набережная.