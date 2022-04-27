Горно-Алтайск, , 07:50 — REGNUM За минувшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 74 пациента. Всего за время пандемии, таким образом, коронавирус победили 31 581 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 101. За сутки выявлено пять новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Майминского, Кош-Агачского и Шебалинского районов, а также Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки – 1, за весь период – 657, в том числе 609 – от COVID-19, 48 – от иных причин», — добавили в оперштабе.