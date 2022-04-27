Пекин, , 07:46 — REGNUM Затягивание конфликта на Украине может в итоге стать причиной масштабных боевых действий во всей Европе. Такое заявление сделал китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин, его слова приводит газета Global Times.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Сун Чжунпин, Россия ясно и однозначно дала понять, что не намерена проигрывать. В случае, если обе стороны конфликта проявят жёсткость, то в итоге боевые действия могут начаться уже на территории Европы и станут масштабным бедствием не только для европейских государств, но и для стран всего мира.

Эксперт отмечает, что США, фактически, сделали Украину членом НАТО, так как этой стране Вашингтоном оказывается огромная поддержка, особенно в плане вооружений, какой не получала до сих пор ни одна из стран, входящих в военный альянс.

Коллега Си Чжунпина из Китайской академии общественных наук Чжан Хун, чьей специальностью является российская и восточноевропейская проблематика, пояснил, что Киеву выгодно втянуть Москву в длительный конфликт, чтобы истощить Россию в экономическом и военном плане. По мнению Чжан Хуна, Украина надеется, что в таком случае Россия будет вынуждена вывести войска. Однако, по словам эксперта, длительный конфликт чреват для Киева «невообразимыми последствиями» и даже вероятностью применения ядерного оружия.