Оренбург, , 07:44 — REGNUM В Оренбургской области задержан 32-летний житель областного центра. Его обвиняют в финансировании терроризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, задержанный является гражданином одной из центрально-азиатских республик. Он переводил деньги в качестве оказания финансовой помощи членам международной террористической организации для подготовки и совершения ими преступлений террористической направленности.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Мужчина арестован. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.