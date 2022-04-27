Шарыпово, Красноярский край, , 07:42 — REGNUM В городе Шарыпово Красноярского края местный предприниматель предстанет перед судом за незаконную добычу угля с извлечением дохода в размере 11 млн рублей и легализацию полученных преступным путём денег. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в прокуратуре региона.

Добыча угля (сс) FAndrey

По версии следствия, с сентября 2019 года по декабрь 2020 года руководитель общества с ограниченной ответственностью добывал уголь на угольном разрезе вблизи деревни Новоалтатка Шарыповского муниципального округа. При этом лицензий на пользование недрами и эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности у него не было.

Добытый уголь он реализовывал предприятиям и населению. Доход от незаконной деятельности составил более 11 млн рублей.

Чтобы легализовать полученные преступным путём деньги, бизнесмен перевёл почти 700 тысяч рублей на счета подконтрольной ему фирмы по фиктивным основаниям платежа.

Имущество обвиняемого арестовано.

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