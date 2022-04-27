Пермь, , 07:36 — REGNUM В Перми насмерть сбили 16-летнюю девушку. Еще один пешеход госпитализирован. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

Светофор

ДТП произошло вечером 26 апреля в Индустриальном районе города. Полиция проводит проверку.

По предварительным данным, водитель иномарки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов. Продолжая движение, машина столкнулась с тремя автомобилями.

На перекрёстке погиб один пешеход – 16-летняя девушка, другой – доставлен в больницу.