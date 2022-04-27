Абакан, , 07:32 — REGNUM В Хакасии начались весенние работы на полях. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Земля будет готова к весеннему севу Cap.ru

Основной вид работ на сегодняшний день – прибивка влаги. Это технологический процесс, нацеленный на лучший всход посеянных культур.

Как подчеркнул глава минсельхозпрода Хакасии Сергей Труфанов, в каждом районе аграрии отслеживают прогноз погоды, осадки, температурный режим. Поэтому начало полевых работ разнится по времени.

Также в хозяйствах идёт протравливание семян, внесение минеральных удобрений, культивация и весновспашка.

В Хакасии в 2022 году планируют засеять 85,2 тыс. га зерновых, в том числе пшеницей – 43,4 тыс. га. Ориентировочно, к севу приступят 29–30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Хакасия увеличивает посевные площади.

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