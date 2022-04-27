Чита, 27 апреля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 27 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 701 192 человек (+1184 за последние трое суток), из них завершили вакцинацию — 648 972 (+667 за последние трое суток).

Вакцина

Повторно вакцинировались 206 059 забайкальцев (+833 за последние трое суток).

Также первый компонент вакцины получили 1257 детей (234 за последние трое суток), из них завершили вакцинацию — 850 (+14 за последние трое суток).

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