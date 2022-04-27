Чернобыль, Украина, , 07:31 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). Об этом он написал в своем микроблоге.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Он напомнил, что 26 апреля 2022 года исполнилось 36 лет со дня аварии на объекте. Гросси назвал произошедшее на ЧАЭС «самой тяжелой аварией в истории атомной энергетики». Глава МАГАТЭ добавил, что должен почтить память жертв ЧП, а также тех, кто работал над восстановлением и защитой станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в своем телеграмм-канале, что в Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар, охвативший более 10 гектаров леса.

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