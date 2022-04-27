Чернобыль, Украина, 27 апреля 2022, 07:31 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). Об этом он написал в своем микроблоге.
Он напомнил, что 26 апреля 2022 года исполнилось 36 лет со дня аварии на объекте. Гросси назвал произошедшее на ЧАЭС «самой тяжелой аварией в истории атомной энергетики». Глава МАГАТЭ добавил, что должен почтить память жертв ЧП, а также тех, кто работал над восстановлением и защитой станции.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в своем телеграмм-канале, что в Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар, охвативший более 10 гектаров леса.
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