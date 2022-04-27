27 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 10:01 — REGNUM Вслед за Украиной ещё одним центром противостояния России и НАТО может стать Приднестровье. Серия атак на государственные учреждения республики не сулит ничего хорошего, считают популярные телеграм-каналы. По их мнению, Запад может открыть против Москвы второй фронт, ударив по непризнанному государству с нескольких сторон.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава ПМР Вадим Красносельский: «Спустя три десятилетия мирной жизни после окончания войны 1992 года Приднестровье стало объектом террористических атак, объекты госуправления — министерство госбезопасности и воинская часть, а также хозяйственный объект, который принадлежит России — ПРТЦ «Маяк», подверглись террористическим нападениям», — цитирует слова президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) военкор Александр Коц в своем телеграм-канале.

Со ссылкой на заявления главы Приднестровья он сообщает, что, согласно выводам правоохранительных органов республики, следы преступлений ведут на Украину. Причиной же терактов является попытка втянуть непризнанное государство в конфликт, расширив тем самым театр военного противостояния между Россией и Западом.

«Стали известны подробности третьего теракта на территории Приднестровья. Сообщения об обстреле аэродрома и взрыве в воинской части в Парканах содержат информацию об одном событии. 25 апреля в 23:30 неизвестный летательный аппарат, скорее всего дрон, осуществил сброс двух взрывных устройств на расположенную на территории воинской части авиационную площадку», — сообщил телеграм-канал ANNA-NEWS.

Вадим Красносельский © Администрация президента ПМР

В результате инцидента никто не пострадал. Получил повреждения грузовой автомобиль ЗиЛ-131. ТГ-канал отмечает, что осуществление бомбардировок с импровизированных ударных беспилотников является излюбленным приёмом украинских военных, который они регулярно применяли в Донбассе.

В ответ на серию терактов власти Приднестровья уже предприняли ряд мер. Например, в городах Приднестровья начали устанавливать блокпосты. Выборочно досматриваются въезжающие и выезжающие автомобили. Однако этим подготовка не ограничивается, отмечает телеграм-канал «Поздняков 3.0».

«Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы, введен «красный уровень» террористической опасности. Городские образовательные учреждения Приднестровья переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения. Руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики», — сообщил автор публикации.

В свою очередь официальная Москва заявила о своей заинтересованности в мире и стабильности на территории республики.

«РФ хотела бы избежать сценария, при котором Москве придётся вмешаться в конфликт в Приднестровье — МИД РФ», — написал телеграм-канал «СМОТРИ».

Здание министерства госбезопасности ПМР после теракта © Пресс-служба МВД ПМР У здания министерства госбезопасности ПМР после теракта (с) Пресс-служба МВД ПМР

Однако в стабильности на территории Приднестровья заинтересованы далеко не все страны. По мнению телеграм-канала «Выпускайте Z Кракена», НАТО вынашивает план вторжения на территорию непризнанной республики и уже готовит для этого группировку войск.

«Эксперты сообщают о подготовке в Румынии вооружённых сил, одетых в молдавскую форму, для силового решения «приднестровского вопроса». Президент Молдавии Майя Санду вряд ли она будет сильно против. Сейчас, возможно, последнее в исторической перспективе временное окно, когда РФ не сможет беспрепятственно прислать приднестровским миротворцам подмогу. Немедленный подрыв ситуации в ПМР выгоден и Украине. На соучастие киевского режима в преступных провокациях указывают и неосторожные высказывания придворных пропагандистов Зеленского, и более ранние попытки Киева уговорить Азербайджан на открытие второго фронта на Кавказе», — высказал своё видение ситуации ТГ-канал.

Еще одним важным фактором «приндестровского вопроса» является большой арсенал боеприпасов на территории республики, которые сейчас нужны Украине как воздух. Именно их наличие и может побудить Киев сообща с НАТО начать военное вторжение на территорию непризнанного государства, считает телеграм-канал «Константин Двинский Z».

Терракт на территории радиотелецентра «‎Маяк» (с) Пресс-служба МВД ПМР

«В Приднестровье стало неспокойно. Теракты идут один за другим. Пока не ясно, кто и зачем, но насторожиться необходимо. Хотя бы по той причине, что на территории ПМР, всего в 2 км от границы с Украиной, расположен крупнейший склад боеприпасов в Европе. Раньше он принадлежал Одесскому военному округу и неимоверно разросся после вывода наших войск из Европы. На сегодня его охраняют российские военные, но такой арсенал может быть столь лакомым куском, что Киев бросит туда большие силы. Запасов там хватит на десятки лет войны, а получить их можно бесплатно, как любят на Украине», — предостерегает «Константин Двинский Z».

На вероятность такого развития событий указывает и телеграм-канал «Холмогоров».

«Так как Приднестровье не было использовано для атаки на Украину, его используют для атаки на Россию. Это закон — то, что не является твоим оружием, является оружием врага», — отметил ТГ-канал.

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