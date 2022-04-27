Пермь, , 07:28 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему в приоритете сейчас проект строительства третьего моста через Каму в створе Окулова, а не на ул. Крисанова, как планировалось ранее. Причины глава региона назван на встрече с редакторами пермских СМИ.

Мост через Каму Alexander Maltsev

Как отметил Махонин, владелец завода «Телта» запросил за выкуп территории для подъездных путей к мосту 5 млрд рублей. Эти средства регион может потратить на другие – более полезные мероприятия, нежели снос зданий завода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, изначально мост-дублер через реку планировали строить в створе ул. Крисанова. Позже проектировщик представил три проекта, из них самым перспективным названо строительство моста в створе ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара. Вариант оптимален с точки зрения транспортного сообщения, безопасности судоходства и позволит существенно сэкономить на изъятии земельных участков и недвижимости.

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