Пермь, 27 апреля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему в приоритете сейчас проект строительства третьего моста через Каму в створе Окулова, а не на ул. Крисанова, как планировалось ранее. Причины глава региона назван на встрече с редакторами пермских СМИ.

Alexander Maltsev Мост через Каму

Как отметил Махонин, владелец завода «Телта» запросил за выкуп территории для подъездных путей к мосту 5 млрд рублей. Эти средства регион может потратить на другие – более полезные мероприятия, нежели снос зданий завода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, изначально мост-дублер через реку планировали строить в створе ул. Крисанова. Позже проектировщик представил три проекта, из них самым перспективным названо строительство моста в створе ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара. Вариант оптимален с точки зрения транспортного сообщения, безопасности судоходства и позволит существенно сэкономить на изъятии земельных участков и недвижимости.