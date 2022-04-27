Люберцы, Московская область, , 07:36 — REGNUM Люберецкий городской суд Московской области с третей попытки завершил отбор в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других обвиняемых в нескольких преступлениях.

Сергей Фургал Duma.gov.ru

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«Присяжные отобраны. Шесть основных заседателей и восемь запасных. Первое заседание состоится 11 мая в 10 утра. Заседания будут проходить 3 дня в неделю. Понедельник, среда, пятница», — сообщил в телеграм-канале сын главного фигуранта Антон Фургал.

Слушания будут открытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, Люберецкий суд в начале апреля второй раз не смог отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела Фургала. Кандидаты отсеивались в основном по собственной инициативе ещё на стадии обсуждения условий работы, узнавая, что заседать им придётся по три раза в неделю, а получать всего по 638 рублей «за судодень».

Сергея Фургала и других фигурантов обвиняют в создании ОПГ, убийствах и ряде преступлений. Экс-губернатор вину не признаёт.