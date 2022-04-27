Сантьяго, , 07:27 — REGNUM Обрушившаяся на Чили непогода — сильный ветер и проливные дожди — нарушила электроснабжение более 200 тысяч жителей. Об этом чилийское управление по надзору за электроснабжением 26 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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управление по надзору за электроснабжением «На данный момент в стране зарегистрировано 202 563 клиента без электроснабжения».

Больше других пострадал Столичный округ — в нём света лишились 125,8 тыс. человек.

По данным национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили, в регионе Арауканиа в результате непогоды погиб один человек, повреждения получили более 100 домов.

национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили «Атмосферный фронт растянулся от региона Вальпараисо до региона Айсен. Наблюдаются осадки, сильный ветер, грозы и высокие волны».

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Лесосибирске Красноярского края авария лишила электроэнергии почти три тысячи жителей, проживающих в центральной части города.

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