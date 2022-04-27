Веллингтон, , 07:25 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки подтвердили 9 830 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Флаг Новой Зеландии Tākuta, Edward Hyde

Из них 2 442 выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Также 74 зараженных приехали в Новую Зеландию из-за границы. Несмотря на кратковременный рост заболеваемости COVID-19, в новозеландском минздрава планируют продолжить постепенное смягчение ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 473 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 17 помещены в отделения интенсивной терапии. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 23 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 903 451 случай заражения SARS-CoV-2.