Иркутск, 27 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 27 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8603 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 400 (+83 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 439 (+6 за сутки).

В то же время выздоровели 286 147 пациентов (+155 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 671 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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