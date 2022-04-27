Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Федеральное авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов для России до категории «2», сообщило в своем телеграм-канале американское посольство в Москве.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Такой шаг запрещает выполнять новые рейсы в Соединенные Штаты, кроме уже имеющихся, а также лишает права использовать код американских авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля министерство торговли США обвинило российские авиакомпании «Аэрофлот», Azur Air и UTair в том, что они нарушили американские санкции, распространяющиеся на экспорт и продолжает эксплуатировать самолеты, попавшие под рестрикции.

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