Пермь, 27 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Кольцевое движение пригородных электропоездов в Перми планируют запустить 30 апреля. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ.

JaReD В вагоне электропоезда «Ласточка»

Скоростные «Ласточки» будут курсировать по маршруту Пермь II, Пермь-Сортировочная, Кабельная, Левшино и Пермь I. Парк электричек в рамках проекта пополнили еще четыре современных электропоезда. В течение пяти-семи лет оборудуют 30 станций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наземное метро в Перми является приоритетным проектом. Кольцевое движение электричек свяжет лево- и правобережную части города. Предполагается строительство транспортно-пересадочного узла Пермь-II.