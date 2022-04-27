Сантьяго, 27 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В результате сильного ветра и проливных дождей в чилийском регионе Арауканиа погиб один человек. Об этом заявил представитель Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили в ходе пресс-конференции.

Ураган

«Атмосферный фронт растянулся от региона Вальпараисо [центральная часть Чили] до региона Айсен [южная территория]. Наблюдаются осадки, сильный ветер, грозы и высокие волны», — сказал представитель ведомства.

В результате стихии также были повреждены более 100 домов.