Курск, , 07:13 — REGNUM Громкие хлопки услышали ночью жители города Курска, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 27 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Kremlin.ru

Глава региона уточнил, что громкие хлопки, похожие на взрывы, жители Курска услышали в 02:45 мск. В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Согласно предварительным данным, в Курске сработала система ПВО. По словам губернатора, жертв и разрушений в результате инцидента нет. Подробности губернатор обещал сообщить позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Белгородской области. Губернатор региона Сергей Гладков уточнил, что произошло возгорание на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

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