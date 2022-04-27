Сантьяго, 27 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Ураганный ветер и ливни в Чили стали причиной перебоев в электроснабжении, в результате чего без света остались более 200 тысяч жителей страны. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщает управление по надзору за электроснабжением Чили.

Jimmy Baikovicius Сантьяго. Чили

«На данный момент в стране зарегистрировано 202 563 клиента без электроснабжения», — говорится на странице управления в Twitter.

Наибольшее число чилийцев без электричества — 125,8 тысяч — приходится на Столичный округ.