Пермь, 27 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился на пресс-конференции планами по открытию представительства региона в Турции.

Турция

«Для региона самый удобный партнер в импортозамещении – это Турция. Есть планы открыть представительство региона в Турции», — сказал глава Прикамья.

Представительство помогало бы пермским предприятиям, работающим на территории Турции. Планируется, что 27 апреля состоится рабочая встреча Дмитрия Махонина и посла Турции.