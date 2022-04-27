Якутск, 27 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Работникам торговли в Якутии можно больше не надевать перчатки, не дезинфицировать торговые точки каждые два часа и не делать разметку для соблюдения социальной дистанции из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ об ослаблении антиковидного режима подписал глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак «Держите дистанцию»

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«Сегодня я снял ряд ковидных ограничений – перчаточный режим для работников торговли, требование о дезинфекции через каждые 2 часа и социальной разметке. Остается масочный режим», — подчеркнул Айсен Николаев.

Теперь дезинфекция должна проводиться дважды в день. Кроме продавцов без перчаток могут работать также водители автобусов.

Тем не менее, глава Якутии призвал не расслабляться и подчеркнул, что, по мнению многих эпидемиологов, коронавирус будет возвращаться как сезонный грипп. Он отметил, что пока ситуация в Якутии благоприятная и призвал жителей региона вакцинироваться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, приуроченные к празднованию Дня Победы акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк» в Якутске в этом году будут проходить без соблюдения антиковидных ограничений.