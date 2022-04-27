Лесосибирск, Красноярский край, 27 апреля 2022, 07:01 — REGNUM В городе Лесосибирске Красноярского края авария лишила электроэнергии почти три тысячи жителей, проживающих в центральной части города. Об этом 27 апреля сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Лесосибирска (ЕДДС).
По информации службы, в зоне отключения нет социально значимых объектов, критичных к отключению электричества. В настоящее время ремонтные бригады ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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