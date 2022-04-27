Лесосибирск, Красноярский край, , 07:01 — REGNUM В городе Лесосибирске Красноярского края авария лишила электроэнергии почти три тысячи жителей, проживающих в центральной части города. Об этом 27 апреля сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Лесосибирска (ЕДДС).

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

ЕДДС «Произошло аварийное отключение… В зону отключения попали жилые дома в центральной части города — Седьмой микрорайон. Всего 14 пятиэтажных панельных и кирпичных домов, 10 двухэтажных брусовых домов. Население 2931 человек».

По информации службы, в зоне отключения нет социально значимых объектов, критичных к отключению электричества. В настоящее время ремонтные бригады ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике в результате обстрела украинских формирований остался без света посёлок Яковлевка Ясиноватовского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские войска оставили без света посёлок в ДНР