Лесосибирск, Красноярский край, 27 апреля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В городе Лесосибирске Красноярского края авария лишила электроэнергии почти три тысячи жителей, проживающих в центральной части города. Об этом 27 апреля сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Лесосибирска (ЕДДС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

ЕДДС «Произошло аварийное отключение… В зону отключения попали жилые дома в центральной части города — Седьмой микрорайон. Всего 14 пятиэтажных панельных и кирпичных домов, 10 двухэтажных брусовых домов. Население 2931 человек».

По информации службы, в зоне отключения нет социально значимых объектов, критичных к отключению электричества. В настоящее время ремонтные бригады ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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