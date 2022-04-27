Тюмень, , 06:59 — REGNUM В Тюмени 4 и 6 мая пройдут репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов гарнизона и сводного духового оркестра. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

День Победы в Тюмени Tyumen-city.ru

Обе репетиции намечены на Центральной площади 19:30 (17:30 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени после двух ковидных лет празднование 77-летия Великой Победы пройдёт в очном формате.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени День Победы пройдёт с парадом, салютом и открытым кинозалом