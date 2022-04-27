Гавана, 27 апреля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Посол Кубы в Сальвадоре Рене Себальо сегодня выразил готовность своей страны сотрудничать с программами Панамериканской организации здравоохранения. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

Кубинский дипломат подтвердил добрую волю острова во время встречи с доктором Джованни Эскаланте, представителем ПАОЗ и Всемирной организации здравоохранения в Сальвадоре.

«У нас состоялась братская встреча, в ходе которой мы подтвердили готовность Кубы сотрудничать с программами организации в Сальвадоре», — сказал Себальо.