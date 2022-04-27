Нью-Дели, , 06:58 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате удара электричеством в штате Тамил-Наду на юге Индии, сообщает Синьхуа.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, повозка с пассажирами двигалась по дороге во время местного праздника, однако транспортное средство столкнулось с проводом под высоким напряжением. Других подробностей произошедшего не сообщается. Известно лишь то, что от удара током погибли десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Саратове двое подростков получили ожоги от ударов электричеством. Сообщалось, что дети схватились руками за высоковольтный кабель на водонасосной станции.